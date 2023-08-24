الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، شروط القبول وبرامج الدراسة

جامعة الدلتا التكنولوجية،
جامعة الدلتا التكنولوجية، فيتو

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، من الكليات التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، وتهتم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين، كما تعتمد على تدريب الطلاب عمليا بنسبة 60% و40% دراسة نظرية.

وتعتمد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أيضا على التدريب الداخلي والخارجي، فالتدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني، وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

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شروط القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ويتساءل بعض الطلاب، عن شروط القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، باعتبار أنه يتوجب على الطالب، اجتياز مجموعة من الاختبارات العلمية والشخصية، إلى جانب الحصول على الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع ظهور نتيجة المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وتأتي شروط القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما يلي:

اجتياز اختبار القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بنسبة تتعدى 60 %.
النجاح في اختباري اللغة الإنجليزية والرياضيات.
اجتياز الاختبار الخاص بالمعلومات والخبرات عن الحاسب الآلي وكيفية استخدامه.

برامج الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يوجد في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة عدة برامج دراسة يمكن للطلاب الاختيار منها وفق قواعد كل كلية كالتالي:

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في القاهرة الجديدة وتشمل برامج «الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة».

- الكلية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف تشمل البرامج «برنامج الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الدلتا بقويسنا تشمل برامج «برنامج الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات».

إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

وقد تمت الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أُخرى ضمن المرحلة الثانية من إنشاء الجامعات التكنولوجيا بالمحافظات المصرية المختلفة وهم

الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر
الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة
الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر
الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد
الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية

الحدود الدنيا لكليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة
 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية علوم    312

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم 300.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  سمنود التكنولوجية علوم       293

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم          292.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية  282.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم     281

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم          278.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية          271.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية      261.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية        260

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا .

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات: «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية»، وشروط القبول بكل كلية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة تكنولوجيا المعلومات نتيجة المرحلة الثانية المرحله الثانيه 2023 جامعة مصر

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