إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأوسيم بسبب خلافات الجيرة

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين طرفين بمنطقة أوسيم، وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

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فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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