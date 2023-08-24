التحرر من سيطرة الدولار، نواب يكشفون فوائد انضمام مصر لمجموعة البريكس

أعلنت مجموعة البريكس، انضمام مصر، وهي واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والانضمام لها يعد فرصة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث يمثل التجمع 30% من الاقتصاد العالمي.

ماذا تستفيد مصر من الانضمام لمجموعة البريكس؟

وتشارك مجموعة البريكس في تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهو ما يهم مصر بشكل كبير فى ظل شح الدولار والضغط على العملة المحلية.

الاستغناء عن الدولار

وانضمام مصر لمجموعة البريكس يسهم فى تحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، حيث تحتاج مصر خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد.

Advertisements

تخفيف الأعباء الدولارية

ومن بين مميزات مجموعة البريكس، تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني، لاسيما وأن تقليل الضغط على الدولار ستكون مهمة، كما أن لمصر علاقات استراتيجية مع الصين، خاصة وأن الصين أهم مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم المتسارع في مصر بسبب الدولار.

مكاسب اقتصادية لمصر بعد الانضمام لمجموعة البريكس

وهذا ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وهنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024.

وأكد أن دعوة مصر للانضمام بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن الانضمام بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.



وأوضح أن تلك الخطوة ستقضي على هيمنة الدولار، وستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في إسراع وتيرة التنمية.

وقالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: انضمام مصر لمجموعة دول البريكس كمجموعة دولية متشعبة يكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي، ويحقق بعض التوازن بالخروج من عباءة الأمركة وكون الدولار هي البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم، خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية الموحدة داخل المجموعة كما هو منتظر، وهو ما نحتاجه لحلحلة أزمة السيولة الدولارية.

وقالت: من المتعارف عليه أن أي كيان اقتصادي تنبع أهميته من نسبة استحواذه من الاقتصاد العالمي وكذلك نسبة استحواذه من التجارة الدولية ونجد هنا أن مجموعة البريكس تستحوذ على ٣٢٪؜ من اقتصاد العالم وتستحوذ أيضًا على ١٨٪؜ من التجارة الدولية، مؤكدة أنه من من أعظم المزايا داخل مجموعة البريكس "التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة وهي عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تكمن أهمية انضمام إلى البريكس في حصر وتفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال والإحلال، لافتة إلى أنه على نطاق التجارة الدولية هناك مزايا عدة نستطيع توضيحها بتوضيح الفرق بين شحنة التجارة تحت عباءة تجمع البريكس والشحنة خارجة، تجارة الشحنات في البريكس تقدم 3 مزايا منها التسهيلات طويلة الأجل، وسعر تفاضلي مخفض، إضافة إلى السداد عن طريق التصدير "بمعنى مقايضة سلعة بأخرى وسداد الفرق".

وأكدت النائبة غادة أنه بمجرد انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس مارس الماضي وقبل إعلان الانضمام رسميا لمجموعة دول البريكس، صدر بيان وزارة التجارة والصناعة منذ أيام مصرحا بارتفاع حجم المعاملات التجارية بين مصر وبين دول مجموعة بريكس من 28.3 مليار دولار الي 31.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%، لافتة إلى أن مصر تمكنت من سداد مقابل القمح الروسي بالجنيه مايو الماضي.

أما على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، أشارت النائبة، إلى أنه بعد إعلان عضوية مصر لمجموعة البريكس هو اعتراف صريح أمام العالم بأن مصر تتمتع بثقل واستقرار سياسي وايضا عسكري وموقع جغرافي متميز اقتصاديا وتعد اقتصاد ناشئ واعد ولديها العديد من المشروعات القومية واستثمارات قوية في البنية التحتيه لأن كل هذه العوامل ببساطة هي شروط الانضمام والعضوية بالمجموعة.

وأكد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وفي شهر مارس الماضي، ارتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن البريكس لها أهمية كبيرة على المستوى الدولى نظرًا لحجم الدول التي وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.

وقال إن انضمام مصر إلى البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ستتمكن مصر توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرص للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وأضاف أن مجموعة بريكس على تمثل 17% من التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن مصر بوابة إفريقيا يجعل ذلك منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، لافتا إلى أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصينى والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذى تعانى الدولة صعوبات كبيرة فى توفيره حاليا خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.

فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشاركة مصر ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، مؤكدا أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، خاصة بعد أن باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس.

وأوضح أن ملف التنمية من أبرز الملفات التي التي تشغل مجموعة البريكس، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، من عام 2001 إلى عام 2022، ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مؤكدا أن المجموعة توفر فرصا تنموية غير مشروطة للدول، كما أن الانضمام لها من شأنه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، علاوة على أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكن أن يوفر قروضا بشروط ميسرة للدول، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية.

وقال عضو مجلس النواب، إن مجموعة البريكس قد تساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي هام، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، مشددا على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحد من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادى عالمى ثنائى القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2050.

فيما ثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إعلان انضمام مصر لتجمع البريكس يناير 2024، مشيرا إلى أن هذا الانضمام يدلل بما لايدع مجالا للشك على دور أهمية دور مصر المحوري إقليميًا وعالميا وسيأتي بالعديد من النتائج الإيجابية في تعامل الدولة المصرية مع دول تجمع البريكس، لا سيما وأن تلك الدول تستحوذ على نموا اقتصاديا كبيرا، وبالتأكيد ستستفيد مصر من هذا النمو، من خلال إتاحة فرصة تنشيط الصادرات المصرية للأسواق الروسية والصينية والهندية، مما يعزز من توفير العملة الصعبة، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تجمع البريكس ما زال يتمتع بالقدرات والإمكانيات التي تجعله قادرا على إدارة السياسات المالية والاقتصادية التي تحكم المسارات التنموية في كثير من دول العالم، نظرا لأنه يضم أقوى الدول العظمى اقتصاديا، ومن ثم انضمام مصر سيعزز لها فرص التبادل التجاري مع دول المجموعة، فضلا عن الانفتاح الواسع على الشراكات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة مما سيحقق رواجا استثماريا جديدا في مصر.

وأكد الجندى أن انضمام مصر لهذا الكيان الاقتصادي الضخم، سيؤهلها لفرص الحصول على منتجات ومواد خام لكثير من الصناعات المحلية والوطنية بأسعار مخفضة، مما سيساهم في تدوير عجلة الإنتاج والتصنيع في الداخل، لكي تكون الدولة المصرية قادرة على المنافسة بمنتجاتها في أسواق دول المجموعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع البريكس سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام، فضلا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.