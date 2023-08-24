السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالي مهرجان القلعة 31

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

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وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لإطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والتى تفتتح مساء الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

ويقول الدكتور خالد داغر إنه جارى العمل على إنهاء كافة الإعدادات الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات والتي تشمل شاشات ضخمة موزعة فى أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح إلى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرا لتنوع محتواه والذي يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفا ان دورة هذا العام تشهد تطويرا يهدف الى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية فى مصر، مؤكدا أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر كما يستلهم الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويعد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، هو من المهرجانات التى يرتبط بها الجمهور نظرا لانخفاض سعر تذكرته واستضافته لكبار نجوم ومطربي مصر والوطن العربي وأيضا الفرق الأجنبية، حيث يطلق عليه النقاد والموسيقيين بمهرجان " الناس الغلابة "، وتقدم الدورة الـ 31 الحالية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، 45 حفلا على مدار 14 يوما متواصلا.