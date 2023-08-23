الأربعاء 23 أغسطس 2023
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اقتصاد

الأسواق العالمية تترقب اجتماع جاكسون هول الأمريكي لرسم مسار سعر الفائدة المستقبلي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،فيتو

تتابع الأسواق عن كثب وترقب اجتماع جاكسون هول الأمريكي، الذي من المقرر أن يضم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومحافظي البنوك المركزية للولايات الأمريكية، في نسخته رقم 46  غدًا وسط علامات استفهام حول مسار الفائدة المستقبلي.

ومن المقرر أن ينعقد  اجتماع "جاكسون هول -Jackson Hole" برعاية البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، بمدينة كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنج وهو واحدًا من أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم.

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ترقب كبير لاجتماع جاكسون هول غدا

 

وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال السنوات الماضية، يصدر عن الاجتماع في جاكسون هول عدة قرارات تعد  مكاسب في السوق إذ يرتفع مؤشر S&P 500 لمدة شهر واحد بنسبة 0.5% بعد اليوم الأول من الاجتماع، وهو أمر قد لا يحدث بعد اجتماع يوم غد، إذ سجلت الأسواق تراجعات منذ الأسبوع الماضي.

 

وسعى المسؤولون الذين حضروا الحدث رفيع المستوى، في العام الماضي، الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، إلى تلميع أوراق اعتمادهم في مكافحة التضخم بعد فشلهم في تحديد أو الاستجابة بسرعة كافية للارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين منذ السبعينيات.

 

وبعد دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على محافظي البنوك المركزية الحاضرين أن يتعاملوا مع مهمة شاقة أخرى: ضبط السياسة على النحو الصحيح للسيطرة على التضخم، دون التسبب في مصاعب لا مبرر لها وارتفاع معدل البطالة.

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