الفيوم تحقق المراكز الأولى على الجمهورية في الكرتي الطائرة والسلة

حققت طلاب الفيوم، المركز الأول في الكرة الطائرة وكرة السلة على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي أقيمت بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم شاركت بالمدرسة الرياضية بنات والمدرسة الرياضية بنين، فى المعسكر التدريبي التنموي الأول ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أقيمت على هامشه مسابقات في الكرة الطائرة بنين وبنات، وكرة السلة بنين وبنات، وحقق طلاب وطالبات محافظة الفيوم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى البطولة.

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وحققت بنات الفيوم المركز الأول في الكرة الطائرة وكرة السلة، كما فازت الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في كرة القدم وكرة اليد البنين، والمركز الثاني في الطائرة بنين.

تميز مدارس الفيوم

يذكر أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد 18 أصدرت القرارات أرقام 225 ,226 ,227 لسنة 2023، بخصوص اعتماد 18 مدرسة جديدة بمحافظة الفيوم، تضاف الي المدارس السابق اعتمادها من من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدارس التي تم اعتمادها موزعها على إدارات الفيوم التعليمية السبع.

إدارة شرق الفيوم التعليمية

تم اعتماد 4 مدارس بإدارة شرق الفيوم التعليمية ( رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية، رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية، مدرسة بحر يوسف الابتدائية، رياض أطفال مدرسة الزهور).

إدارة سنورس التعليمية

وفي إدارة سنورس اعتدت هيئة ضمان الجودة والاعتماد مدارس (رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة، رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الأساسي، رياض أطفال مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، المرحلة الإعدادية، رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي).

إدارة يوسف الصديق التعليمية

واعتمدت الهيئة مدرستين بإدارة يوسف الصديق ( رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية، رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية).

إدارة إطسا التعليمية

وفي إدارة إطسا اعتمدت الهيئة مدرستي،( رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية، رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه)، وهو عدد قليل بالنسبة لإعداد المدارس بإدارة إطسا أكبر إدارات الفيوم.

إدارة إبشواى التعليمية

واعتمدت الهيئة بإدارة أبشواي مدرستي، ( رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية، مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الإعدادية).

إدارة طامية التعليمية

كما اعتمدت دراسة وحيدة بإدارة طامية التعليمية، هي رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية، وهي أقل الإدارات التعليمية اعتمادا.

إدارة غرب الفيوم

وتم اعتماد مدرستين فقط بإدارة غرب الفيوم التعليمية، التي تضم معظم المدارس الخاصة بالفيوم، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة لإعداد المدارس الخاصة التابعة للإدارة، والمدرستين المعتمدين هما، (رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية، رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية) وهما مدرستين حكوميتين.

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