مياه الفيوم تعلن عن بدء تنفيذ محطة المعالجة بكفر محفوظ

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ، أحد مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، ومكمل لمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية دوار جبلة، ويستهدف خدمة قرى كفر محفوظ بمركز طامية، دوار جبلة بمركز سنورس والعزب التابعة بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب/يوم.

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وقال المهندس طارق بخيت مدير برنامج التوسعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن سياسات البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية تهتم بالعنصر البشرى فى المقام الأول، ويتم التركيز على خطط التعامل المجتمعى وإجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب الاهتمام بمستوى وكفاءة التنفيذ للأعمال الفنية.

زيارة الشركة القابضة

يذكر أنه قد سبق ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيارة ميدانية لمحطة مياه العزب الجديدة بمحافظة الفيوم، بهدف التعرف على مخاطر الكلور والاعتبارات التصميمية وجوانب السلامة والصحة المهنية في تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بالمحطة المنفذ وفقًا لأفضل المعايير والاشتراطات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف الاستفادة من التجربة والمعرفة المكتسبة في جميع المشروعات الجارية بالشركة.

ورشة عمل

وعلى هامش الزيارة نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم بالشركة القابضة، ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة للقائمين على مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والتي تم خلالها استعراض مخاطر الكلور واعتبارات التصميم لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل القياسية، كما تم خلال الورشة عمل جولة تفقدية لمشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

مكونات المشروع

واستعرض اللواء عمرو الشيخ -مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، مكونات مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة والذي تم تصميمه وإنشاؤه طبقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.

وأكد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الفيوم، أن الشركة وفرت كل ما يلزم من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالشركة.

لافتا إلى أن التنفيذ راعي اعتبارات التصميم القياسية لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل التي تم تنفيذها في مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

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