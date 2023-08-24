عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

سيد عبد الحفيظ، أثار عدم حضور كابتن سيد عبد الحفيظ، المدير السابق للنادي الأهلي، احتفالية الإنجازات الرياضية، التي أقامها الأهلي أمس الأربعاء، جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي



غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي أثار العديد من التساؤلات والتخمينات، عن السبب الذي دفع كابتن سيد عبد الحفيظ، لعدم حضور احتفالية الأهلي بإنجازاته الرياضية.

رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي، فيتو



ودشن جماهير النادي الأهلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "سيد عبد الحفيظ"، الذي تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منصة أكس، ليكشف النشطاء عن سر غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي.

وعلق محمد المصري قائلًا: "اسلام صادق علي قناه تن: حسن حمدي غاب عن الاحتفالية اليوم لرفضه التعاقد مع إمام عاشور... سيد عبد الحفيظ رفض الحضور مع أن شخصيات كتير اتصلوا به لإقناعه بالحضور"

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سر غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي



وقالت نونا محمد: "أعلن النادي الاهلي منذ عدة أيام بشكل رسمي، توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ ورحيله عن منصبه في النادي. كما قرر النادي تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي خلفا لسيد عبد الحفيظ. السؤال هنا لماذا لم يحضر كابتن سيد بعد دعوته للحفل ما السبب؟"

سيد عبد الحفيظ والخطيب، فيتو



وهنك رد كيمو علي فقال: "سيد عبد الحفيظ في إيطاليا"

أما الباشمحاسب عدلي فضل فقال: " كابتن سيد في ايطاليا هو وأولاده وزوجه وكابتن الخطيب اول ما اتكلم اتكلم ع كابتن سيد على المجهود اللى عمله خلال 12 سنة"

وقال علاء صادق: "كان فى ايطاليا بقضى إجازته"

وعلق محمد رزق قائلًا: "كابتن سيد انا وكل جمهور الأهلي بيحبك وبيقدرك لكن بنحب الاهلي أكتر عدم حضورك الاحتفالية تصرف خاطئ ومش متوقع منك... حضوره كان الكل منتظره... من حقنا نلومه لأن حضوره كان مهم جدا أهم من رحلة إيطاليا..."

إجازة سيد عبد الحفيظ خارج مصر

ورد أبو فرقان فقال: "كابتن سيد في أجازه خارج مصر ومن فتره ليه... دا أجازه ولها برنامج وبعدين الحفلة أعلن عنها وعن الدعوات تقريبا يوم الاثنين هيقطع الراجل الراحه بتاعته اللي محروم منها من خمس سنوات... كابتن سيد ابن مخلص للنادي ومن حقه نحترم خصوصيته مش نهاجمه"

سيد عبد الحفيظ في النادي الأهلي، فيتو



أما أحمد حسين فقال: "غياب كابتن سيد عبد الحفيظ عن الحفل! فى مثل بيقول، الغايب حجته معاه، وبعدين حد عارف نفسيته شكلها إيه دلوقتى؟ يعنى لو حضر الحفله غصب عنه وكان موده مش تمام وزعلان.. كان حد هيرحمه؟ يا جماعه دا إنسان دم ولحم ومحدش عارف ظروفه إيه فبلاش نركز على غياب السيد وربنا يوفقه فى أى مكان."

وتابع حسين قائلًا: "أى موظف لما بيتنقل (فجأة) دون علمه مسبقًا أو بحسب رغبته لمكان تانى حتى لو فيها امتيازات بيبقى قلقان ومتوتر، فما بالك بقى سيد عبد الحفيظ معشوق جماهير الأهلى، ونجم الميديا على مدى سنوات! فجأه بيبعد عن المكان اللى بيحبه! فأكيد برضه هيتأثر جدًا، ربنا يوفقه. الأهلى فوق الجميع"

غياب سيد عبد الحفيظ وحسن حمدي وغالي



وقال أحمد الشيخ: "طبيعي ان غياب الكابتن حسن حمدي عن الاحتفالية وغياب الكابتن حسام غالي يثير الشكوك لدى البعض... إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ وغيابه عن الحفل... غياب الشفافية يعطي مساحة كبيرة لتأليف قصص وهمية غرضها النيل من وحدة الصف وزعزعة الإستقرار صارحونا مش هيحصل حاجه"

غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي، فيتو



أما أشرف الروبي فقال: "سيد عبد الحفيظ أحد أهم أبناء النادى الاهلى فى الأجيال التالية للكابتن الخطيب... واحد عظماء الاخلاص فى منصب مدير الكرة... كان حاضرا بقوة بالرغم من غيابه المستحق.. وكان أفضل من كثير... ويستحق أن يوجد فى منصة مجلس الإدارة بالتوفيق لابن مخلص لنادينا"

وقالت هبة سيد أحمد: "عدلي القيعي مدير شركة الكرة، لم يحضر، لكن كابتن سيد مبقاش له منصب في الأهلي وتوجه له دعوة ومجاش عادي هو حر علي فكرة محدش له حاجه عنده حتى لو زعلان حقه سيد عبد الحفيظ كان يستحق حفلة تكريم لوحده"