موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

الأهلى، قالت مصادر مطلعة إن هناك ضغوط تمارس على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل إقناعه بحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية بفرع التجمع الخامس قريبا.

وأضافت المصادر عبد الحفيظ لديه رغبة في عدم حضور الاحتفالية بسبب طريقه إنهاء رحلة عمله الإدارية مع الفريق الأول ولكن هناك اتصالات من قيادات سابقة في النادي الأهلي لإقناعه بالحضور.

وأوضحت أن عبد الحفيظ بات قريب حاليا أكثر من وقت مضى في قصة الظهور في احتفالية النادي الأهلي لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نجاحاته الموسم الماضي ولكن يبقي الأمر معلق خاصة وأن عبد الحفيظ يلتزم الصمت منذ قرار توجيه الشكر له من قبل إدارة النادي الأهلي.

وقالت المصادر أيضا إن الأهلي ينتظر الوقوف علي كافة ترتيبات الحفل من أجل توجيه دعوة رسمية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور الاحتفالية.

حسم مصدر داخل الأهلي القرار النهائي بشأن احتراف بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي يمتلك بعض العروض الشفهية للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

وقال المصدر: مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض تماما فكرة رحيل بيرسي تاو واكد أهمية استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

وأوضح أن كولر طلب من جديد تمديد عقد بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وأكد أهمية حسم هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

يبدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان اللاعب اللاعب مع محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي من أجل الانضمام إلي التدريبات المنفردة التي يقودها عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اللاعبين في أحد مراكز التأهيل الخاصة لحين بدء فترة الإعداد رسميا يوم 24 أغسطس الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي جديد أزمة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي المرتقب والذي يبق وإن أرسل الأهلي خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة للوقوف علي المواعيد الرسمية.

أضاف المصدر: لم يصلنا أي جديد من اتحاد الكرة في هذا الأمر وننتظر وصول خطاب رسمي بموعد ومكان السوبر المحلي من أجل وضع كل هذه الأمور في خطة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.. جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

كما حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا والذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر إن كولر بحكم اتصالاته في النمسا التي سبق وإن تولي تدريب منتخب بلادها من قبل اجري اتصالات موسعة بها للاطمئنان علي أدق التفاصيل الخاصة بالمعسكر.

كما تأكد كولر من هوية الفريقين التي سيتم مواجهتهما وديا خلال فترة المعسكر استعدادا للموسم الجديد.

انهي النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال إن محمد هاني من العناصر المهمة والأساسية داخل الفريق كما إنه أحد قادة الفريق في الوقت الحالي ومن ثم تم حسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيتم الاعلان عن الأمر قريبا عبر منصات النادي الرسمية كما حدث مؤخرًا مع زميله محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الذي عدل عقده في السنة المتبقية له في عقده القديم وقام بالتجديد موسمين اضافيين بجانب الموسم القادم.

كما قالت مصادر داخل الأهلي أن مفاوضات ضم المهاجم الاجنبي الجديد انتهت وإن مسألة الاعلان عنه تبقي مسألة وقت ليس أكثر.

أضافت: بمجرد الاعلان عن إعارة احمد القندوسي سيتم الإعلان عن المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم قيده بديلا للاعب الجزائري في قائمة الموسم الجديد.

و يستعد النادي الأهلي لاصدار بيان خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الفريق لمدة موسم إلي أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر إن اللاعب قريب من نادي سيراميكا كليوباترا كما يتواجد في الصورة نادي زد أيضا ولكن الأول تبقي حظوطه اقوي للفوز بخدمات اللاعب لمدة موسم.

من ناحية أخري كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رغبة نادي صن داونز الجنوب أفريقي في ضم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صن داونز يستهدف ضم بيرسي تاو

وفقا لما ذكرته صحيفة "إس إن إل24" الجنوب أفريقية فإن إدارة نادي صن داونز تريد استعادت خدمات بيرسي تاو مرة أخرى ولكن ذلك الأمر يصطدم بعقد محكم وقوي من قبل مسئولي النادي الأهلي".

وذكرت الصحيفة الجنوب أفريقية أن "النادي الأهلي يضع استثناء وحيد لرحيل بيرسي تاو إلى الدوريات الأوروبية فقط، وليس إلى أي نادي آخر داخل أفريقيا".

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واختتمت الصحيفة الجنوب أفريقية "يتبقى لبيرسي تاو موسم واحد فقط في عقده مع الأهلي، ولكن هناك صعوبة في ضم اللاعب بسبب العقد المحكم من قبل مسئولي الفريق الأحمر".

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة النادي حسم تجديد ملف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر طلب حسم تمديد عقد اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل إغلاق الملف تماما وعدم الحديث بأي شئ يؤثر على تركيز اللاعب.

وأوضح أن كولر يرغب في الحفاظ على تركيز عناصر الفريق الأساسية قبل انطلاق الموسم وهو ما وعد به مسئولي الأهلي الذين أكدوا على تقديم كل سبل الدعم للسويسري من أجل مواصلة رحلة النجاحات مع الفريق محليا وقاريا.

قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

في سياق آخر رحل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي 13 لاعبا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا علي سبيل الإعارة.

وتعرض "فيتو في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 الف يورو.

حمدي فتحي انتقل الى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلى في الموسم المقبل

من ناحية أخرى يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلى وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

كما يواجه كولر تهديدا آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي، الذي قدم فيه الأهلى أداء متراجعا وحصد فيها المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب، حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال، بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

ويواجه السويسري مارسيل كولر تهديدا آخر مع الأهلى وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام للمرة الأولى، ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.