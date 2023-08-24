الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

قصر ثقافة الأقصر،فيتو
قصر ثقافة الأقصر،فيتو

واصل قصر ثقافة الأقصر، تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

و نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تحوير الأرقام" نفذتها شيرين فتح الله، ونفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد. 

هذا بجانب اكتشاف مواهب بقسم الموسيقى العربية، واستكمال ورشة المسرح "إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، كما أعد عرض مسرح عرائس بعنوان "الأكل المضر بالصحة"، ونفذ قسم الفنون التشكيلية عدة أنشطة فنية منها ورشة "أبيض وأسود" نفذتها منار السيد، وورشة فنية بعنوان "ابتكار في تحوير الأرقام والحروف " نفذتها شيرين فتح الله، كما نفذت ورشة فنية بعنوان "الرسم على ورق الكرافت" نفذتها رنا محمد مستخدمة ورق الكرافت وألوان خشب، وورشة أشغال يدوية "كيفية عمل ميدالية" نفذتها شيماء مرجان  مستخدمة زرادية وخرز وسلسلة وحلقة.

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كما نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية البشرية للمتميزين" أوضح محمد الصادق معنى التنمية البشرية، وخطوات التمييز في التنمية البشرية. 

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية اكتشاف الأسرة أن لديها طفل معاق" تحدثت نوال عبد النعيم عن طريقة تعامل الأسرة مع الطفل المعاق، اكتشاف الأسرة للاعاقة مبكرا، مداعبة الطفل واكتشاف الإنتباه والتركيز، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان"المصيف" أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي،ونفذت مكتبة الطفل بالأقصر  ورشة حكي قصة بعنوان "الريشة السحرية" سردتها زينب محمد، كما نفذت مكتبة الطفل لعبة" الكور". 

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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