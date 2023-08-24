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ثقافة وفنون

عامر التوني يحيى الليلة التاسعة لـ صيف الإنتاج الثقافى بالهناجر غدا

عامر التوني، فيتو
عامر التوني، فيتو

تحيي فرقة المولوية بقيادة المنشد عامر التونى الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي في تمام التاسعة من مساء غد الجمعة الموافق ٢٥ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

عامر التوني وفرقة المولوية 

ويقضى جمهور المسرح وقتا مع مجموعة من الأغانى فى حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الدينى، يشدو بها الفنان الدكتور عامر التوني مؤسس فرقة المولوية، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافي 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافى عامر التوني فرقة المولوية مسرح ساحة الهناجر حفل عامر التوني

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