الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أعمال كبار النجوم بأنامل رانيا يحيى فى الليلة السابعة لـ صيف الإنتاج الثقافى (صور)

رانيا يحيى، فيتو
رانيا يحيى، فيتو

أحيت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

 

رانيا يحيى 

واستمتع الجمهور مع الفنانة الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، فى حفل موسيقى لباقة متنوعة من أشهر أعمال سيد درويش وكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد فوزى وشادية وفيروز وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الوطنية. 

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من جانبها أعربت الدكتورة رانيا يحيى عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة فى فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي، ووجهت الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على هذا النشاط الذي يعد نافذة من النوافذ الثقافية والفنية الهامة للأسرة المصرية. 

 

برنامج صيف الإنتاج الثقافي 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.

رانيا يحيى عميدا للمعهد العالي للنقد الفني

رانيا يحيى تحيي الليلة السابعة من فعاليات صيف الإنتاج الثقافي اليوم

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رانيا يحيي برنامج صيف الإنتاج الثقافى الفنانة رانيا يحيى الانتاج الثقافي مسرح ساحة الهناجر

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