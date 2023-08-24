ضبط 4 هاربين من 306 أحكام قضائية فى 4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مهندس وصياد وعامل وربة منزل هاربين من 306 أحكام قضائية فى 4 محافظات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكم (جزئى، غرامة) بتهم (تبديد – مبانى - سرقة تيار كهربائى).



وضبط (مهندس مدنى - مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة)، محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكم جزئى بتهم "تبديد، ضرب").



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كما (صياد - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكم (مستأنف - جزئى - غرامة" بتهم (تبديد، إشغال).



وضبط (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى (67 حُكم "جزئى، مستأنف، غرامة") بتهم (تبديد، ضرب، سرقة تيار كهربائى).



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

