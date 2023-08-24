ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عامل بالبحيرة بقصد الإتجار.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية أكدت قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) بالإتجار فى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - بندقية خرطوش).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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