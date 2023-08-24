الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة في البحيرة

ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة
ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذين من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس – كيلوجرام من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

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