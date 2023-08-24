حبس عاطل متهم بقتل فكهاني في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل قتل فكهاني بإطلاق الرصاص عليه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لوقوفه المتكرر أمام منزله بمنطقة كرداسة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتشريح جثة المتوفى لكشف أسباب الوفاة، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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مقتل فكهانى فى كرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول فكهانى، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي رجال المباحث القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.