الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة المتهمين بقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهمين،
محاكمة المتهمين، فيتو

أحالت نيابة الجيزة المتهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة تسلمت تقارير الطب الشرعى وتحرير المباحث الجنائية حول الواقعة، بعدما كلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، لبيان ما بهم من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما انتقلت النيابة لموقع الحادث لفحص ما به ما آثار ولتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

Advertisements

القبض على المتهمين بالقتل في العجوزة 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مديرية أمن الجيزة تقارير الطب الشرعي نيابة الجيزة الطبيب الشرعي

مواد متعلقة

تشريح جثة فكهاني أطلق عاطل عليه الرصاص في كرداسة

الأكثر قراءة

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

عقب انضمام مصر ودول أخرى لـ بريكس، خسائر فادحة للدولار

تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي.. لا يعرف الهزيمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية