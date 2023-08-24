إحالة المتهمين بقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية
أحالت نيابة الجيزة المتهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة تسلمت تقارير الطب الشرعى وتحرير المباحث الجنائية حول الواقعة، بعدما كلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، لبيان ما بهم من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما انتقلت النيابة لموقع الحادث لفحص ما به ما آثار ولتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.
القبض على المتهمين بالقتل في العجوزة
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.
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