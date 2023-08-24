الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

شاب يتخلص من حياته،فيتو
شاب يتخلص من حياته،فيتو

أقدم شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغا بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وعثر على جثة شاب، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

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وكشفت التحريات  أن الشاب القى بنفسه من أعلى سطح  العقار بارتفاع 10  طوابق وسقط وتوفي على الفور وان الشاب يعاني من انفصام فى الشخصية،  وقام بالصعود أعلى العقار وقفز.

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ونقلت سيارة اسعاف الجثة الى المشرحة، ويقوم رجال المباحث القاهرة  بسؤال أسرته والجيران وفحص كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

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قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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