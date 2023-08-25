الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

الانتخابات الرئاسية، محظورات على رئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته

انتخابات الرئاسة،
انتخابات الرئاسة، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرب إطلاق الجدول الزمني، حدد الدستور المصري راتب رئيس الجمهورية، وكذلك بعض المحظورات عليه أثناء مدة ولايته.

كيف يتم تحديد راتب رئيس الجمهورية 

وتنص المادة 145 من الدستور على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها.

لا يجوز لرئيس الجمهورية مزاولة أي مهنة أثناء ولايته

وتضمنت المادة الدستورية أنه: لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. 

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ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

تقديم رئيس الجمهورية إقرار الذمة المالية 

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. 

لا يجوز لرئيس الجمهورية منح نفسه أي أوسمة أو نياشين 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موعد انطلاق الحملات في الانتخابات الرئاسية 

وتنص المادة (18) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

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شروط السن للترشح في الانتخابات الرئاسية

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

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