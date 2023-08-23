مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024، أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الحزب، إلى أن هذا القرار يأتي لدعم الرئيس في استكمال مسيرة التنمية.

وقال الحزب: انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ۱۰ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

Advertisements

وتابع: نجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وقال الحزب: استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ۲۰۳۰) والتي شملت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وتابع الحزب في بيانه: ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واختتم: لذا وانطلاقًا من مسئوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته.. متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.