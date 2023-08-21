الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

تعرف على حجم الإنفاق المسموح للمرشحين للدعاية في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية،فيتو
الانتخابات الرئاسية،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، ألزم القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، المرشحين بحد أقصى للصرف المالي في الدعاية الانتخابية، بواقع 20 مليون جنيه، بينما في جولة الإعادة 5 ملايين فقط.

 

20 مليون جنيه دعايا في الانتخابات الرئاسية حد أقصى 

ورد ذلك في المادة (22) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

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ونظم القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية في الانتخابات، كما حدد كذلك بعض المحظورات في الدعاية.

وحددت المادة (19) من القانون محظورات الدعاية الانتخابية حيث تنص على: يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.

 

محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية  

 ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3.​ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.​ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5.​ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6.​ استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

 

موعد انطلاق الحملات في الانتخابات الرئاسية 

وتنص المادة (18) من القانون على: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

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وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

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