الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منذر رياحنة يتوجه إلى دبي لحضور العرض الخاص بالعميل صفر

منذر ريحانة
منذر ريحانة

يستعد الفنان منذر رياحنة، للسفر إلى دبي لحضور عرض فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني.

ونشر منذر رياحنة، مقطع الفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه، قائلًا: صباح الورد إلى دبي، العميل صفر، الدقائق في الانتظار، سيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

وكان الفنان منذر رياحنة أعرب عن سعادته بتجربته مع أكرم حسني في فيلم العميل صفر الذي احتفل صناعه بالعرض الخاص للعمل  داخل المولات الكبرى. 

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منذر رياحنة يعبر عن سعادته بالعميل صفر 

وقال منذر خلال لقائه مع فيتو: “تجربتي في فيلم العميل صفر تجربة حلوة جدًّا أنا مبسوط منها ومبسوط من كل طاقم العمل إن شاء الله الجمهور هيشوف فيلما مختلفا”.

وعن الجزء الثاني من جعفر العمدة قال: "إحنا لسه منتظرين مسار العمل هيروح فين".

أبطال فيلم العميل صفر
فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

 

قصة فيلم العميل صفر 

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلًا سريًّا هامًّا، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه وتكون لديه مهمة جديدة وتحدٍّ جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهما لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًّا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

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الجزء الثاني من جعفر العمدة الفنان اكرم حسني الفنان منذر رياحنة النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي سيناريو وحوار وائل عبد الله فيلم العميل صفر قصة فيلم العميل صفر

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