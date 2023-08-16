منذر رياحنة يتحدث لـ"فيتو" عن الجزء الثاني من جعفر العمدة، شاهد ماذا قال (فيديو)

أعرب الفنان منذر رياحنة عن سعادته بتجربته مع أكرم حسني في فيلم العميل صفر الذي احتفل صناعه بالعرض الخاص للعمل أمس الثلاثاء داخل المولات الكبرى.

منذر رياحنة يعبر عن سعادته بالعميل صفر

وقال منذر خلال لقائه مع فيتو: “تجربتي في فيلم العميل صفر تجربة حلوة جدًّا أنا مبسوط منها ومبسوط من كل طاقم العمل إن شاء الله الجمهور هيشوف فيلم مختلف”.

وعن الجزء الثاني من جعفر العمدة قال: "احنا لسه منتظرين مسار العمل هيروح فين".

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

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قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلًا سريًّا هامًّا، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه وتكون لديه مهمة جديدة وتحدٍّ جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهما لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًّا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.