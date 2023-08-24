تعرف على نتيجة التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على أن مكتب تنسيق الجامعة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية جاهز لإستقبال أوراق الطلاب المقبولين مبدأيا.

وذلك حتى استكمال باقي الاجراءات للإلتحاق بالجامعة بداية من اليوم الخميس على النحو التالي:

•• الخميس 24/8 والأحد 27/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الطب وطب الأسنان

•• الإثنين 28/8 والثلاثاء 29/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وعلاج طبيعي

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••الأربعاء 30/8 والخميس 31/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية.

توجه الطلاب كلياتهم

وأضاف إنه يجب على الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات التوجه إلى مقرات مكتب التنسيق الفرعية داخل كلياتهم بداية من الأحد 27/8 لتسليم أصول المستندات.

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بأنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق ادخال الرقم القومي للطالب على الرابط :

http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx

تسليم أصول المستندات

و يتم طباعة استمارة الترشيح المبدئي وتسليمها مع أصول المستندات المطلوبة الى مكتب التنسيق ودفع القسط الأول من المصاريف الدراسية والإدارية لتأكيد القبول في المواعيد المعلنة ويتم الغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن التقديم في الأوقات المعلنة.

وأضاف الدكتور عادل حسن إنه سيتم إعلان نتيجة القبول المبدئي لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل فور انتهاء فترة التسجيل.







وكان قد اجتمع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم بوفد الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل تنفيذ مرحلة التشغيل والتسليم النهائي لمنظومات مشروع التحول الرقمي بالجامعة.

وحضر اللقاء الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والدكتور حسام رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والمحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير امناء الجامعة المساعدين.

حيث أكد الدكتور ناصر مندور أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للمشروع، والتي شهدت إعداد وتجهيز وميكنة المنظومة، موضحا أن لقاء اليوم مع وفد الهيئة العربية للتصنيع من أجل بحث تنفيذ مرحلة التشغيل والتسليم النهائي.

و شدد رئيس الجامعة على ضرورة انتقاء الأفراد التي تمتاز بالكفاءة من أجل التدريب على برامج مشروع التحول الرقمي، من أجل ضمان حسن التنفيذ وجودة الأداء.

وقد أشار الدكتور تامر شوقى مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة أنه

تم تشغيل 20 موقع إلكتروني لكليات ومعاهد الجامعة والموقع الرئيسي،

وأضاف أنه تم تسليم وتشغيل البوابات الذكية لعبور الطلاب،

مشيرا إلى أنه تم إطلاق وتفعيل المنظومات الخاصة بميكنة المخازن،

حيث تم تسليم وميكنة 6 مخازن بالجامعة، وجاري استكمال إطلاق تشغيل ميكنة 30 مخزن فرعي آخر.

كما أوضح الدكتور تامر شوقي أن المنظومة المالية ومنظومة الموارد البشرية وشئون أعضاء هيئة التدريس وإدارة المستشفى التعليمي لطب الأسنان والعيادات ومنظومة الصيانة دخلت مرحلة التشغيل والتسليم النهائي، ويتم تدريب الأفراد بهذه الإدارات حاليا على المنظومة.



ويذكر أن وفد الهيئة العربية للتصنيع ضم المهندس كريم أحمد مدير مشروع التحول الرقمي بشركة DMS، والمهندسة يوستينا ماهر والمهندسة سما علاء الدين.

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