الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

تعرف على حالة الطقس اليوم بمحافظة الأقصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بمحافظة الأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 43  درجة نهارا، 27 درجة ليلا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.


وتوقعت الهيئة  أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.


وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار.


نصائح من هيئة الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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