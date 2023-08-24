حفل توقيع ديوان شعر عامية بعنوان الشعر نداهة لإسراء سالم بثقافة الإسماعيلية (صور)

نظم نادى الأدب بقصر ثقافة الاسماعيلية، حفل توقيع ديوان شعر عامية بعنوان (الشعر نداهة ) للشاعرة الدكتورة إسراء سالم.

إدارة ندوة حفل التوقيع

و إدار الندوة التي اقيمت على هامش حفل التوقيع الشاعر صلاح نعمان،و ناقش الكتاب كل من الشاعر الكبير أحمد إسماعيل، الدكتور حسن يوسف عميد كلية أداب جامعة قناة السويس الأسبق.

وذلك وسط حضور قامات وكوكبة متميزة من شعراء وادباء الاسماعيلية والسادة الضيوف من خارج الاسماعيلية.



جانب من حفل التوقيع، فيتو

جانب من حفل التوقيع، فيتو

وعلى صعيد أخر عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع التنسيقي الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مواطني محافظة الإسماعيلية.

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أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من حفل التوقيع، فيتو

جانب من حفل التوقيع، فيتو

الفرق المشاركة فى المهرجان

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أنه تم تأكيد مشاركة ١٠ فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم (ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- عدد ٢ فرق من الإسماعيلية).

هذا إلى جانب مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك خلال حفلي الافتتاح والختام والعروض اليومية حيث أنه سيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبي المصري القديم لأهالي محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولي.

جانب من حفل التوقيع، فيتو

جانب من حفل التوقيع، فيتو

الفرق الأجنبية

مضيفًا أنه تم تأكيد مشاركة فرق عدد من الدول الأجنبية بشكل مبدئي وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.

مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان علاوة على تكريم عدد من رموز الفن الشعبي المصري القديم.

أماكن العروض

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان، من تحديد أماكن العروض بإجمالي عدد ٥ مسارح على مستوى مدينة الإسماعيلية وهم (مسرح قصر الثقافة- نادي الأسرة بشارع محمد علي- نادي الفيروز- نادي الدنفاه- حديقة الشيخ زايد)، بالإضافة إلى عدد ٣ مسارح خارجية شاطئ الزهور بمدينة فايد ومركز شباب القصاصين ومركز تحسين البيئة بالقنطرة غرب.

كما تم مناقشة إقامة الفِرق، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية وخط سير ديفلية المهرجان والذي سيقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثاني من سبتمبر القادم بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وأشار "عصام" إلى ضرورة استغلال الأماكن السياحية بالمحافظة؛ لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين خلال الفترة من ٣ حتى ٨ سبتمبر القادم، وتشارك فيه عدد من الفِرق الأجنبية والمصرية المتميزة.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الإعداد والتنسيق الجيد لهذا المهرجان الدولي من أجل إنعاش وتنشيط السياحة في مصر وتحديدًا محافظة الإسماعيلية والترفيه على مواطني المحافظة.

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