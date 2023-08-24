الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي في بني سويف

حادث سير ببني سويف،
حادث سير ببني سويف، فيتو

لقى شاب مصرعه وأصيب 7 آخرين، بينهم 5 من أسرة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية، في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بينهم 5 من أسرة واحدة.

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وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعي بني سويف والفيوم بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع: محمود ابو الخير طه 19 عامًا، وإصابة كلا من: سلامة علي تمام 43 عامًا، وابنائه، شروق 18 عامًا، ندي 7 أعوام، وجية سلامة، 13 عامًا، احمد 13 عامًا، عويس قرني عمار 42 عامًا، وابو الخير حسين طة 51 عامًا، مصابين بسحجات وكدمات.

وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

 

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

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