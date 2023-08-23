الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 آخرين من أسرتها، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائره مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

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وانتقل سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة وتدعى «جوليا ا.خ» تبلغ من العمر 18 شهرًا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة والدها ويدعي «أيمن خ.ح» 43 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسرى، ووالدتها «سمية ص.س» 39 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وشفيقتها «إنجي ا.خ» 12سنة، طالبة مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بإمبابة محافظة الجيزة.

 

تم نقلهما إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

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