الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باعتقال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس.

اعتقالات قوات الإحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عبد الرحمن السعو، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب المجلس داخل الأقصى، عقب اعتراضه على إغلاق شرطة الاحتلال الباب.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس

وتركزت الحملة ضد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وخاصة الأسرى المحررين، في حملة كبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين اعتقل المحرر، القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، والقيادي الآخر بالجهاد صادق أبو الخير، وكلاهما من السيلة الحارثية، والناشط في حماس المحرر إسلام أبو عون، ومأمون فريحات، ونجم فشافشة، وعز غنام، وجميعهم من جبع.

اعتقالات فى نبلس والضفة الغربية

وفي نابلس، اعتقل المحرر سعيد بلال، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي، والشاب بلال اشتية، والمحرر إبراهيم دغلس.

فيما اعتقل من طولكرم، الشيخ عمار مناع، والمصاب أنور عبد الغني بعد إصابته خلال مواجهات في صيدا، إلى جانب اعتقال ابن عمه أحمد عبد الغني.

وفي الخليل، اعتقل عبدالله عرار، بهاء الشراونة، الطالب إبراهيم النواجعة.

واعتقل الشاب إحسان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.