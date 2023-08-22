حماس تهدد أمن إسرائيل بالمسيرات، ومخاوف في دولة الاحتلال من تطور أسلحة المقاومة الفلسطينية

تتوالى الأزمات يوما بعد يوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما ضربت الإضرابات والاحتجاجات صفوف جنوده عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الذي يحد من الإشراف القضائي على الحكومة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أثار مخاوف قادة الاحتلال من تقليص قدرات الجيش الإسرائيلي مما يثير الذعر من شن هجمات خارجية على إسرائيل من قبل حزب الله وحماس.

إطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل

وكانت قد أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، في أقل من 24 ساعة، وتصدي القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.

وعبر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، اليوم الإثنين، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسيّر، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

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وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيّرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مؤكدة أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.

وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الإثنين، لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار".

تطور القدرات العسكرية لحماس

ولفتت صحيفة "معاريف" إلى أن حركة حماس تعمل على تحسين قدراتها في استخدام الطائرات المسيرة، وتختبر ردود الفعل الإسرائيلية عليها.

وسبق وأن فجر مسئول عسكري إسرائيلي مفاجأة من العيال الثقيل بأن جيش الاحتلال ليس مستعدا للدخول في أي حرب.

وجاءت تصريحات المسئول الإسرائيلي في الوقت الذي تحدث فيه جيش الاحتلال عن أزمات ضربت صفوفه عقب امتناع آلاف الضباط والطيارين عن أداء الخدمة العسكرية عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الذي أثار احتجاجات عارمة ضد حكومة نتنياهو.





أزمات تضرب الجيش الإسرائيلي



وأكد اللواء يتسحاك بريك، أمين المظالم السابق في الجيش الإسرائيلي، أن جيش بلاده ليس مستعدًا حاليًا للدخول في أي حرب.

ولفت خلال مقابلة إذاعية، إن "الجيش الإسرائيلي لم يستعد للحرب الصعبة التي قد تظهر نذرها خلال الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة"، مبينًا أن الضرر لحق بكفاءة الجيش لسنوات قادمة.



وأضاف بريك أن "النخبة السياسية لا تتابع ما يحدث للجيش الإسرائيلي، ولا تعقد في المجلس الوزاري المصغر -الكابينت- أي نقاشات حول الموضوع، وأصبح مجلس الأمن القومي سكرتيرًا خاصًا لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





تفكك الجيش الإسرائيلي



وتابع: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتلقى الميزانية فقط ويفعل ما يحلو له، وكل مسؤول يقوم بعمل استدارة حول المسؤول الآخر، مليارات الشواقل يجري التصرف بها، بينما لا يوجد بناء طويل الأمد للجيش"، وفق قوله.

ورأى بريك أنه "حتى لو نجحت الاحتجاجات وتم تأسيس دولة ديمقراطية، فلا يوجد هناك جيش ليحميها، الجيش الإسرائيلي اليوم آخذ بالتفكك، وسيتعرض للسحق بعد توقف التطوع فيه".

وأضاف أن أعداء إسرائيل ينتظرون اللحظة المناسبة، فهم لن ينتظروا مدة أطول من الوقت.

ولفت الي أن المسؤولين الإسرائيليين تركوا الشعب عاريًا دون غطاء، وهنا تكمن المشكلة، لأنه كان يجب أن يترك الجيش وشأنه بعيدًا عن السياسة.. هذا انتحار جماعي، وهذه أمة مجنونة"، بحسب تعبيره.



أعلن جيش الاحتلال عن أضرار جسيمة نتيجة امتناع ضباط الاحتياط والطيارين عن الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار التعديلات القضائية.

تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل



ولفت الجيش الإسرائيلي خلال بيان أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال البيان إن عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

وذكر الجيش في بيانه أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث تمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلن عدد جنود الاحتياط الذين قرروا تعليق الخدمة "حتى لا يكشفوا عن المعلومات للعدو".

وأضاف أن لديه مخاوف من مسألة التجنيد المرتقب للجنود في أغسطس المقبل، وأنه يبحث احتمالات "وجود ضرر" في التجنيد مستقبلا.

وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

