الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تشكيلها في أكتوبر المقبل، التفاصيل الكامل للجنة العامة بمجلس الشيوخ واختصاصاتها

تشكيل اللجنة العامة
تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ بداية دور الانعقاد

مع قرب دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فإنه من المقرر في بداية الأعمال عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، يتم تشكيل اللجنة العامة للمجلس.

 

تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في الفصل الثالث التفاصيل الكاملة بشأن تشكيل اللجنة العامة واختصاصاتها.

وتنص المادة 26 على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

Advertisements

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

وزير شئون المجالس النيابية يشارك في اجتماعات اللجنة العامة 

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

موعد عقد اجتماعات اللجنة العامة 

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

 وتضمنت المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة، حيث تنص على: بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

ومنحت اللائحة في المادة 29 الحق للجنة العامة دعوة رئيس مجلس الوزراء، أو أيا من أعضاء الحكومة، حيث تنص على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجان النوعية بالشيوخ وانتخاب هيئات مكاتبها

طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللجنة العامة اللجان النوعية اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الشيوخ الهيئات البرلمانية

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجان النوعية بالشيوخ وانتخاب هيئات مكاتبها

طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

نائب بالشيوخ: مصر حريصة على إزالة عقبات التجارة البينية الأفريقية

27 اقتراحا برغبة و3 طلبات مناقشة، حصاد لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالشيوخ

الأكثر قراءة

ردود أفعال سلبية على قصيدة محيي إسماعيل "مين اللي قال لك تقلعوه" في ليلة الدموع

بعد الخناقة على لقب صوت مصر، شيرين توجه رسالة خاصة لـ أنغام (فيديو)

شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

بأحمر شفاه ورموش اصطناعية، بوسي شلبي تحرج عمرو يوسف بمهرجان القاهرة للدراما

انضمام مصر وإثيوبيا لـ"بريكس"، خبير يكشف لـ"فيتو" عن مفاجأة سارة بشأن ملف سد النهضة

مش زعيم، رسالة غامضة من يحيى الفخراني عن عادل إمام في مهرجان القاهرة للدراما

فيريرو تعلن رفع أسعار الشيكولاتة بداية من سبتمبر المقبل، تعرف على السعر الجديد

مواصفات وأسعار أول سيارة عائلة شيري تيجو 8 المجمعة محليا

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 25 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 -8 -2023 بالقاهرة والمحافظات

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية