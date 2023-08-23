التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجان النوعية بالشيوخ وانتخاب هيئات مكاتبها

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، مع بداية كل دور انعقاد.

اشتراك نواب الشيوخ في عضوية اللجان النوعية

وتنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

أما المادة 42 فتنص على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تفاصيل انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

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انتخاب اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد

وحددت المادة 43 ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

طلبات الترشح لانتخاب اللجان النوعية

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

كما تنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

وبشأن اختصاصات اللجان النوعية، نصت المادة 45 من اللائحة على: بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.



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