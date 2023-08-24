الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

فولكس فاجن تكشف تقنيات حديثة بمعرض جنيف الدولي للسيارات

فولكس فاجن تكشف تقنيات
فولكس فاجن تكشف تقنيات حديثة بمعرض جنيف الدولي للسيارات،فيتو

تشارك سيارات فولكس واجن في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 الذي يقام في دولة  قطر، المقرر انعقاده من 5 إلى 14 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

 

وتطرح من خلاله سيارات فولكس واجن مجموعة من طرازاتها المتطورة وتقنياتها كما تُعد فولكس واجن واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في عالم صناعة السيارات، بفضل سجلها الحافل بالسيارات المميزة والتقنيات المبتكرة.

ويمثل هذا المعرض فرصةً مهمة للعلامة التجارية لعرض أحدث طرازاتها المرتقبة والتي ستتوفر قريبًا في أسواق المنطقة، صُممت سيارات فولكس واجن الجديدة لتعكس التزام العلامة التجارية الثابت بتعزيز تجربة القيادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

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فولكس واجن تكشف تقنياتها الحديثة بمعرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023

وفي ذات السياق المتصل أعرب ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وقال: “نتطلع للمشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر والذي يمثل فرصةً مميزة بالنسبة لنا للتواصل مع عملائنا المحليين وعرض طرازاتنا الجديدة التي سنقوم بطرحها قريبًا في الشرق الأوسط.

 

وأضاف: “نحن سعداء للغاية للكشف عن طرازاتنا الاستثنائية من خلال هذه الفعالية العالمية التي تُقام في المنطقة”


تجدر الإشارة إلى أن سوق الشرق الأوسط هي إحدى الأسواق الرئيسية لفولكس واجن، حيث تسعى الشركة جاهدة لتعزيز تواجدها في هذه السوق، ويمثل المعرض منصةً مهمة للعلامة التجارية لعرض منتجاتها المبتكرة وتقنياتها المتطورة لجمهور أوسع من خلال هذه الفعالية العالمية.


فولكس واجن الجديدة لمعرض 2023

يُعد معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر واحدًا من أبرز الفعاليات في عالم السيارات التي تُقام في المنطقة، إذ يُعد منصةً حيويةً تعرض من خلالها الشركات أحدث إنجازاتها في هذا المجال، يتمحور هذا الحدث العالمي حول اكتشاف وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع صناعة السيارات، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض مجموعةً كبيرة من الزوار سواء من الشرق الأوسط، أومن من مختلف أنحاء العالم.

 

وتُؤكد العلامة التجارية على التزامها الدائم بالتميز والابتكار، وتوجهها المستمر نحو تلبية تطلعات العملاء، ومع اقتراب موعد المعرض، تتطلع الشركة إلى عرض أحدث سياراتها وتوسيع مجموعة طرازاتها المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط.

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