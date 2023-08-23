الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

ماركو فيراتي، فيتو
ماركو فيراتي، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، عن حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين نادي أهلي جدة السعودي والإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج فيراتي من حسابات المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ويبحث عن نادٍ جديد خلال الفترة الحالية.

ونفى فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، وجود مفاوضات من الأساس بين أهلي جدة وفيراتي.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "الأهلي لم يفتح محادثات أبدا للتعاقد مع ماركو فيراتي، على الرغم من التقارير الأخيرة".

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وأضاف: "لم توجد مفاوضات من الجانب السعودي سواء مع باريس سان جيرمان أو ممثلي فيراتي".

وختم: "النادي السعودي الوحيد الذي يجري محادثات مع ماركو فيراتي هو الهلال، وسبق أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية منذ شهر".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فيراتي اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع أهلي جدة، لكن الناديين لم يتفقا على شروط الصفقة حتى الآن.

فشل مفاوضات أهلي جدة مع نجم أتلتيكو مدريد

كشقت تقارير صحفية، عن فشل صفقة انتقال أحد اللاعبين المقربين من ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، إلى أهلي جدة السعودي، هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انهارت صفقة انتقال رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد لأهلي جدة".

وأضاف: "أهلي جدة مستعد للتركيز على هدف رئيسي آخر في خط الوسط بعد فشل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بقيمة 32 مليون يورو".

واختتم فابريزيو: "دي بول مستعد للبقاء في أتلتيكو والقتال من أجل ناديه بعد التحدث مع مدربه دييجو سيميوني".

يذكر أن دي بول من الأصدقاء المقربين لليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولعب دورا رئيسيا في فوز راقصي التانجو بلقب كأس العالم في قطر خلال العام الماضي.

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