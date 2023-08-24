رونالدو الأفضل أم كريستيانو؟ أنشيلوتي يجيب

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن المقارنة بين كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ورونالدو، أسطورة الكرة البرازيلية.

وأشار أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "البرازيلي كان الأقوى في جيله، والبرتغالي كان أيضا الأقوى في جيله إلى جانب ميسي.. إنه من دواعي سروري تدريب كلاهما".

وعن الدوري الإيطالي فقال: "لا يمكن لأي ميلاني ألا يحب مالديني، خاصة واحد مثلي لعب معه، وكان قائده كمدرب. من المؤسف أن يبتعد علم مثله عن النادي. مع المعرفة التي لديه، يمكنه فعل أي شيء في كرة القدم".

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الدوري الإيطالي

وتابع: "في إسبانيا دائمًا ما ينظر إلى الدوري الإيطالي باهتمام، هناك فرق مهمة. لا أعرف من سيفوز بالدوري هذا الموسم. هناك نابولي وميلان وإنتر ويوفنتوس في الصف الأول من المرشحين، وخلفهم يأتي روما ولاتسيو وأتالانتا وفيورنتينا.. البيانكونيري يمكن أن يكون خطيرًا، لأنه لا يشارك في أوروبا".

وعن تدريب المنتخبات، أوضح: "ما يعجبني هو العمل في التدريب يوما بعد يوم".

وعن حظر الهواتف المحمولة أكد مدرب ريال مدريد: "يجب أن يكون اللاعب مسؤولًا ويعرف متى يستخدم أو لا يستخدم الهاتف.. لا أحب فرض أي شيء. لم أفعل ذلك أبدًا. يجب التدخل عندما يكون هناك أي تجاوز، لكن المحترف يجب أن يفهم ذلك بمفرده".

وعلي صعيد اخر اقترب ريال مدريد من حدث غير مسبوق في تاريخه خلال الموسم الحالي بسبب كيليان مبابي.

وكانت إدارة ريال مدريد حجزت القميص رقم 9 لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لذا لم يستحوذ عليه أي لاعب حتى الآن.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اقترب ريال مدريد من خوض موسم مع ترك القميص رقم 9 فارغا للمرة الأولى في تاريخ النادي الملكي.

وأشارت إلى أن كل اللاعبين الذي خاضوا دقائق في ريال مدريد، لا يستطيعون تغيير قميصهم إلى رقم 9.

وأوضحت أن هناك 5 لاعبين فقط في صفوف الميرنجي لديهم الفرصة لنيل القميص التاريخي هذا الموسم، هم أردا جولر وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد لا تزال تحجز الرقم لمبابي هذا الصيف، حيث ينتظر الرئيس فلورنتينو بيريز، استقبال مكالمة قد تغير كل شيء خلال الفترة المتبقية من الميركاتو.