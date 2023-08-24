الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، في البيت زي الجاهزة

البيتزا بالفراخ،
البيتزا بالفراخ، فيتو

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، تعد من أكثر أنواع البيتزا طلبًا وإقبالًا، ويفضلها الكبير والصغير، خاصة الأطفال الصغار، إلا أن قرار شراء البيتزا كوجبة غداء للأسرة، أصبح من القرارات شبه المستحيلة بالنسبة للكثير من الأسر، نظرًا للارتفاع الشديد في أسعار البيتزا في المطاعم.


ولذلك بدأت ستات البيوت في البحث عن طريقة عمل البيتزا بالفراخ، بطريقة احترافية، زي الجاهزة؛ حتى يمكنها عملها في البيت، للتوفير في الميزانية، وعدم حرمان الأطفال من تناول البيتزا.

Advertisements

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت.

 

مكونات عمل البيتزا بالفراخ
 

بيتزا بالفراخ

٥٠٠ جرام دقيق فاخر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقتين كبيرتين عسل
ملعقة كبيرة خميرة كوب وثلث ماء ( ٣٧٥ مل).

 

مكونات الحشو:
صدر دجاج مشوي
ربع كوب صلصة البيتزا
كرة صغيرة موزاريلا مبشورة
أوراق كزبرة خضراء
مشروم طازج مقطع شرائح

 

مكونات البيستو:
حزمة أوراق كزبرة طازجة
٤ فصوص ثوم مفروم
ربع كوب لوز مقشر
ربع كوب جبن بارميزان مبشور
ربع كوب زيت زيتون
ملح وفلفل

 

طريقة عمل البيتزا بالفراخ:


توضع مكونات البيستو في الخلاط ثم تطحن جيدا الى الحصول على صلصة غنية.
تمزج الخميرة مع قليل من الماء الدافئ ثم توضع جانبا لتتفاعل.
بعد بضع دقائق يضاف لها العسل ثم تمزج جيدا.
يمزج الدقيق مع مزيج الخميرة ثم يضاف الماء الدافئ ويعجن الكل بأطراف الأصابع للحصول على عجين ناعم.
يدعك جيدا على سطح مرشوش بالدقيق، ثم تدعك جيدا إلى أن تصبح عجينة البيتزا لينة.
تغطى ببلاستيك وفوطة وتترك تتخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ الى حين الاستخدام.
تفرد عجينة البيتزا على سطح العمل أو الصينية.
توزع صلصة البيتزا على البيتزا دون الوصول للأطراف ثم تضاف صلصة البيتزا عشوائيا باستخدام الملعقة، ثم ترش الموزاريلا
يقطع صدر الدجاج لشرائح، ثم يوزع مع الفطر والزيتون على وجه البيتزا.
يرش الفلفل الأسود على الوجه وزيت الزيتون، ثم تخبز البيتزا في فرن متوسط الحرارة لمدة ١٥ دقيقة، إلى أن تنتفخ وتتحمر.
تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل صلصة البيتزا
 

صلصة البيتزا

وحتى تصنعي ألذ بيتزا، نقدم لكي أيضا سر عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح العجينة، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

 

مكونات صلصة البيتزا:
٤ فصوص ثوم
٤ حبات طماطم
حزمة صغيرة اوراق ريحان
٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل

 

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.
تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.
يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.
يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.
تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.
توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.
توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.
 

طريقة عمل البيتزا بالشوفان صحية وتنفع للريجيم

طريقة عمل عجينة البيتزا، أكلة خفيفة وسريعة فى الصيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

طريقة عمل البيتزا بالفراخ البيتزا بالفراخ زي الجاهزة البيتزا بالفراخ بيتزا بالفراخ طريقة صلصة البيتزا طريقة عمل صلصة البيتزا

مواد متعلقة

طريقة عمل البيتزا الاحترافية لغداء مميز لأفراد أسرتك

طريقة عمل بيتزا الطاسة من الشيف شربيني (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد قفزة أمس، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

منح فاجنر اسمها وعاشق لـ هتلر، من هو أوتكين الذي لقي مصرعه مع يفجيني بريجوجين

في ذكراها، هكذا فتحت معركة مرج دابق الطريق لاحتلال مصر من العثمانيين

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، في البيت زي الجاهزة

عقوبات على الأطفال مرتكبي الجرائم قبل 15 سنة

ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024: لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية