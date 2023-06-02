طريقة عمل البيتزا، بعجينة طرية وهشة وبحشوات مختلفة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الأكثر شعبية على مستوى العالم حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وتحضير العجينة لا يحتاج خطوات كثيرة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

عجينة بيتزا

للحشو:

فلفل حلقات

طماطم حلقات

زيتون مخلي حلقات

بصل حلقات

جبن رومى مبشور

جبن شيدر مبشور

يمكن إضافة

جبن موتزاريلا مبشور

يمكن إضافة اللحوم حسب الرغم

لحم مفروم معصج

أو تونة أو لانشون أي نوع لحوم أو دجاج أو أسماك حسب الرغبة

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لعمل صلصة البيتزا:

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

فص ثوم مفروم

نصف ملعقة زعتر

ملح وفلفل

رشة سكر

ملعقة خل

طريقة عمل البيتزا:

- أولا نحضر صلصة البيتزا، حيث نشوح الثوم في القليل من زيت الذرة، ثم نضيف معجون الطماطم ونخفف بالقليل من الماء، ثم نضيف جميع التوابل، ونقلب، ونتركها تغلي لمدة 3 دقائق، ثم نرفعها من على النار وتصبح جاهزة.

- نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- نفرد عجينة البيتزا كل واحدة فى صينية، حيث يساعد الاختمار الجيد للعجين على فردها بسهولة.

- ثم نفرد الصلصة على العجين داخل الصوانى، ونرص فوقها البصل والفلفل والطماطم والزيتون، بعدها نوع اللحوم المفضل ووضعنا بالمكونات أفكار عديدة لحشو البيتزا باللحوم على حسب الرغبة، ثم نضيف بعدها الجبن بجميع أنواعه.

- ندخل البيتزا الفرن الساخن، ونتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج، ثم نشعل الشواية قليلا حتى يحمر لون البيتزا.

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- نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ قليلًا، بعدها نقطعها، وتقدم ساخنة بجانب السلطات المختلفة أو أنواع المخللات المحببة لدى أفراد الأسرة.

مكونات عمل عجينة البيتزا:

3 أكواب ونصف دقيق

كوب زبادى

بيضة

كيس خميرة

ملعقة سكر

رشة ملح

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة مايونيز

كوب ماء دافئ للعجن

طريقة عمل عجينة البيتزا:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها جميع المكونات الجافة ونخلطها جيدا.

- ثم نضيف الزيت والبيض والمايونيز والزبادي، ونعجن جيدا.

- ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجين متماسك وغير لاصق.

- ثم نقسم العجين إلى 3 كرات، ونضعهم فى بولة عميقة.

- نغطي البولة بورق البلاستيك ونضع فوقه فوطة، ونترك العجين يختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

- وهذه العجين تكفي 3 صواني، حيث ندهن الصواني بالزيت.

- بعد تخمر العجين، ونفرد كل واحدة فى صينية، حيث يساعد الاختمار الجيد للعجين في فردها بسهولة.

- ثم نفرد عليها حشو البيتزا.