الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

اليوم، علي الألفي يحيي الليلة الثامنة من فعاليات صيف الإنتاج الثقافي

علي الألفي، فيتو
علي الألفي، فيتو

يحيى الفنان على الألفى الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق ٢٤ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

علي الألفي 

ويقدم الفنان على الألفى، مجموعة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد رشدي وعبد الحليم حافظ وشادية وأنغام وأصالة وبهاء سلطان، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة. 

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برنامج صيف الإنتاج الثقافي 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

تعرف على فعاليات برنامج إجازة سعيدة في سينما الهناجر، اليوم

رانيا يحيى تحيي الليلة السابعة من فعاليات صيف الإنتاج الثقافي اليوم

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علي الألفي برنامج صيف الإنتاج الثقافى مسرح ساحة الهناجر أغاني علي الألفي الهناجر

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