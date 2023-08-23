رانيا يحيى تحيي الليلة السابعة من فعاليات صيف الإنتاج الثقافي اليوم

تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى مساء اليوم الأربعاء، الليلة السابعة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في تمام التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حفل رانيا يحيى

ويعيش الجمهور مع الفنانة رانيا يحيى عازفة الفلوت، فى حفل موسيقى لباقة متنوعة من أشهر الأعمال والمقطوعات الموسيقية، التى تحتل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب المصرى.

وتشغل الدكتورة رانيا يحيي الملقبة بفراشة الفلوت حاليا منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافي

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.