الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 23 أغسطس، أرمينيا تعلن استقلالها وميلاد النابلسي ونازك الملائكة ورحيل سعد زغلول والنحاس

سعد زغلول، فيتو
سعد زغلول، فيتو

شهد يوم 23 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.


مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1514 - وقوع معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين وهي من المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية واستطاع فيها السلطان سليم الأول الانتصار على الصفويين بقيادة إسماعيل الأول واحتلال عاصمتهم تبريز والسيطرة على مناطق من عراق العجم وأذربيجان وكردستان وشمال عراق العرب.
1821 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.
1833 - تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية.
1839 - بريطانيا تستولي على هونغ كونغ.
1921 - إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليها.
1939 - أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا.
1982 - انتخاب بشير الجميّل رئيسًا للجمهورية اللبنانية.
1990 -الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تعلنان نيتهما الاتحاد في 3 أكتوبر من نفس العام.
1990 -أرمينيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي من جانب واحد.
1991 - الإتحاد السوفييتي يُعلِن حل جهاز الاستخبارات السوفيتية كي جي بي بعد تورطهِ في انقلاب فاشل.
2015 - تنظيم داعش يُفجِّر معبد بعل شمين الكنعاني الأثري الواقع في مدينة تدمر.

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مواليد يوم 23 أعسطس

1754 - الملك لويس السادس عشر، ملك فرنسا.
1913 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.
1923 -نازك الملائكة، أديبة عراقية.
1924 - روبرت سولو، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1987.
1932 - العقيد. هواري بومدين، رئيس الجزائر الثاني.
1944 - محسن زايد، كاتب مصري.
1949 - شيلي لونج، ممثلة أمريكية.
1951 -أحمد قديروف، رئيس الشيشان.
1975 - مشيرة أحمد، ممثلة مصرية.
1976 - سكوت كان، ممثل أمريكي.


وفيات يوم 23 أغسطس

30 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.
634 - أبو بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدون.
1920 - محمد مجدي باشا، عالِم حقوقي مصري.
1927 - سعد زغلول، رئيس وزراء مصر.
1965 - مصطفى النحاس باشا، رئيس وزراء مصر.
1969 - أحمد بدرخان، مخرج مصري.
1982 - ستانفورد مور، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.
2008 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1954.

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