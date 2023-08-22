أحداث 22 أغسطس، إنشاء المجمع العلمي المصري وسرقة لوحة الموناليزا وميلاد ابن سينا ورحيل كمال الشناوي

شهد يوم 22 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.



مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1543 - قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.

1798 - نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.

1799 - نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدًا إلى فرنسا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1901 - تأسيس شركة كاديلاك للسيارات

1911 - سرقة «لوحة موناليزا» التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديجول ينجو من محاولة اغتيال.

1965 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية.

1966 - تأسيس بنك التنمية الآسيوي.

1975 - الرئيس الأمريكي جيرالد فورد ينجو من محاولة اغتيال.

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مواليد يوم 22 أغسطس

980 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم.

1920 - راي برادبري، أديب أمريكي.

1923 - بديعة صادق، مغنية مصرية.

1928 - محمد عبد العزيز حصان، قارئ مصري.

1951 - سعاد عبد الحميد، مؤلفة مصرية

1960 - حنان سليمان، ممثلة مصرية.

1964 -صفاء الطوخي، ممثلة مصرية.

1971 - ريتشارد ارميتاج، ممثل إنجليزي.

1995 - دوا ليبا، مغنية وعارضة أزياء بريطانية / ألبانية.

وفيات يوم 22 أغسطس

911 - الهادي إلى الحق يحيى، إمام الزيدية في اليمن.

1350 - فيليب السادس، ملك فرنسي.

1485 - ريتشارد الثالث، ملك إنجليزي.

1940 - محمد بن إبراهيم الحسيني، عالم مسلم لبناني.

1958 - روجه مارتين دو غار، أديب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1937.

1976 - جوسيلينو كوبيتشيك، رئيس البرازيل الحادي والعشرون.

1978 - جومو كينياتا، رئيس كيني.

1986 - جلال بايار، رئيس تركي.

2011 -كمال الشناوي، ممثل مصري.

2012 - نينا باودن، كاتبة وروائية إنجليزية.

2014 - عادل سميث، مؤسس الاتحاد الإيطالي المسلمين.

2020 - أحمد بادوج، ممثل ومخرج مسرحي مغربي.