الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسما شريف منير تحلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية (صور)

أسما شريف منير، فيتو
أسما شريف منير، فيتو

قررت أسما شريف منير حلق شعرها بالكامل وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة.

ونشرت “أسما” مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أسما شريف منير، فيتو 

وقالت “أسما”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة  والغدة بتاعتي مش متظبطه  وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

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 وفي سياق أخر، نشرت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير في وقت سابق  مجموعة صور  برفقة طليقها وابنتهما وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أسما شريف منير وطليقها 

وعلقت “أسما” قائلة:"كل حاجة في الدنيا بتهون لما بشوفك في لحظات نجاحك  هنفضل دائما  في ضهرك لحد لما نعجز أنا وباباكي يارب ادينا الصحة ونشوفك في أعلي الأماكن وبتحققي كل أحلامك بنحبك يا حياتي 

و أضافت:" هفضل أشكرك طول عمري علي نبلك ووجودك في حياة بنتك عشان انت من ارقي الاشخاص القليلين في الدنيا.. ربنا يخليك ليها وتفضل ضهرها وسندها".

أسما شريف منير، فيتو 

وكانت كشفت أسما شريف منير  في وقت سابق عن حقيقة خلافها مع والدها الفنان شريف منير. 

وقالت أسما شريف منير لـ “فيتو” إنها لا تلتفت للشائعات مطلقًا ولا تهتم بها مضيفة بأنها لا تتذكر من الأساس أكثر شائعة أغضبتها موضحة أن هناك شائعات تخرج عليها من حين لآخر.

أسما شريف منير، فيتو 

انفصال أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازي 

 

وأسما هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير، من مواليد 26 من نوفمبر 1987، حيث إنها تبلغ من العمر 34 عامًا، درست في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعشق عالم التجميل وخاص الأزياء العالمية والعربية، والتي تقوم بنشرها بشكل متواصل على منصات التواصل الاجتماعي، وهي ممثلة وإعلامية، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة التي نالت استحسان ومتابعة الجمهور العربي.

أسما شريف منير، فيتو 

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