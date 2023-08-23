الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع عامل على يد رجل وابنيه بسب الخلاف على نقلة تراب بالخانكة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي عامل مصرعه بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد رجل ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

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تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق. ح ونجليه تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم أمن القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة

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