وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يفتتح مكتبا لتطعيم الحجاج والمعتمرين بشبراخيت

افتتح اليوم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، مكتب لتطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبي الحضري بالإدارة الصحية بشبراخيت.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أحمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت، والدكتورة هالة بطيشة مدير عام الوقائي بالمديرية، والدكتور يحيى زيدان مدير الإدارة الصحية بشبراخيت، والدكتور حسام النويهي المدير الوقائي بالإدارة.

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يفتتح مكتب لتطعيم الحجاج والمعتمرين بشبراخيت

ويأتي افتتاح المكتب تيسيرًا على المواطنين المسافرين لأداء فريضتي الحج والعمرة وتم تجهيز المكتب بمشاركة الجهود الذاتية بإدارة شبراخيت ويقدم المكتب خدمات تطعيم المسافرين لأداء فريضة الحج والعمرة وكذلك الطعوم وهى السحائي الرباعي - الأنفلونزا الموسمية - شلل الأطفال سولك.

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وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والفريق المرافق بالمرور على كافة الأعمال بالمركز الطبي الحضري، حيث تفقدوا خدمات حملة ١٠٠ يوم صحة، وقاموا بمتابعة عمل الفرق للمبادرات المختلفة، واثنى سيادته على عملهم وحسن أدائهم، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات، وإجراء الفحوصات وغيرها.

كذلك تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة، وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالتأكيد على التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب، حيث أنه يعتبر الوسيلة الآمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا، كما أنه يعتبر وسيلة غير هرمونية، وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على الاهتمام بتوعية السيدات المترددات بتلك الوسائل طويلة المدى، والتأكيد على أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية.

كما تفقدوا وكيل وزارة الصحة بالبحيرة التطعيمات الروتينية، وملفات طب الأسرة، والصيدلية، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كذلك تم متابعة العمل بمبادرة السيد الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكذلك متابعة كافة الأعمال بمكتب الصحة، ومتابعة صرف الألبان، وغيرها من الأعمال وفي نهاية الزيارة قدم الشكر للجميع على ما لمسوه من جهود متميزة من فريق العمل، وطالبوهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاستمرارية فى التميز، لتقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.

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