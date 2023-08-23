الجيش اللبناني: مقتل جنديين في تحطم طائرة عسكرية
مساء اليوم الأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، مقتل اثنين من جنوده في تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب.
وأكد الجيش اللبناني في بيان له: "تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي".
استشهاد عنصرين وإصابة آخر
وأوضح الجيش في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" أن "الحادث أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".
محاولة تسلل 700 سوري
من جانب آخر، قال الجيش اللبناني إنه أحبط خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الماضي، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية".
مليونا لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية
ووفقا للسلطات اللبنانية، يوجد حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفًا منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وقد سبق للبنان أن قام بعدة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
إعادة اللاجئين إلى سوريا
وبعد استعادة الجيش السوري السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى إعادة اللاجئين السوريين لديها.
من جانبها، تقول منظمات حقوق الإنسان، إن بعض اللاجئين تعرضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم آمنة.
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