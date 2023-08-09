قتلى في تبادل لإطلاق النار عقب انقلاب شاحنة أسلحة لحزب الله بلبنان (فيديو)

قُتل شخصان في تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حزب الله وآخرون من بلدة الكحالة في منطقة عالية، الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بيروت بدمشق، وذلك إثر انقلاب شاحنة قال أبناء البلدة إنها محمّلة بأسلحة لحزب الله.

#لبنان

🔴 عاجل: هذه هي الشاحنة التي انقلبت على كوع "الكحالة" محافظة جبل لبنان والتي كانت محملة بالسلاح والتابعة ل حزبالله pic.twitter.com/XgtHFmVDY0 — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) August 9, 2023

ونقلًا عن شهود عيان طوَّق عناصر من الحزب كانوا يواكبون الشاحنة المكان، وتبادلوا إطلاق النار مع عدد من السكان ما أدى إلى مقتل شخص من أبناء البلدة يدعى "فادي بجاني"، وآخر من عناصر الحزب.

عناصر من #حزب_الله يطلقون النار على المدنيين في منطقة #الكحالة، مما أدى إلى اصابة شخص من آل بجاني وهو بحالة خطيرة..لمنعهم من الاقتراب من الشاحنة المحملة بالسلاح والتي انقلبت بسبب ثقل حمولتها على الطريق الدولية.. على ما يبدو أنها كانت في طريقها من #سوريا باتجاه #بيروت

السلاح غير… pic.twitter.com/rhyYGvFt7Z — Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا (@SawsanaMehanna) August 9, 2023

ووصلت إلى المكان قوة من الجيش اللبناني وعناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتحاول رافعة استقدمها الجيش رفع الشاحنة، التي قطعت حركة المرور في هذه النقطة الرئيسة "طريق الشام".

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وحاول أبناء الكحالة منع رفع الشاحنة احتجاجًا على مقتل شخصين من البلدة.