قتلى في تبادل لإطلاق النار عقب انقلاب شاحنة أسلحة لحزب الله بلبنان (فيديو)
قُتل شخصان في تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حزب الله وآخرون من بلدة الكحالة في منطقة عالية، الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بيروت بدمشق، وذلك إثر انقلاب شاحنة قال أبناء البلدة إنها محمّلة بأسلحة لحزب الله.
ونقلًا عن شهود عيان طوَّق عناصر من الحزب كانوا يواكبون الشاحنة المكان، وتبادلوا إطلاق النار مع عدد من السكان ما أدى إلى مقتل شخص من أبناء البلدة يدعى "فادي بجاني"، وآخر من عناصر الحزب.
ووصلت إلى المكان قوة من الجيش اللبناني وعناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتحاول رافعة استقدمها الجيش رفع الشاحنة، التي قطعت حركة المرور في هذه النقطة الرئيسة "طريق الشام".
وحاول أبناء الكحالة منع رفع الشاحنة احتجاجًا على مقتل شخصين من البلدة.
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