طريقة عمل البيتزا بالفراخ، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، البيتزا من الوجبات الغربية السريعة التى تشتهر على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتزا بالفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائها جاهزة تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتزا بالفراخ.

مكونات عمل البيتزا بالفراخ:-

للعجين

3 أكواب دقيق

كوب إلا ربع ماء دافئ للعجن

ربع كوب زيت

كوب زبادي

بيضة

رشة ملح

كيس خميرة فورية

2 ملعقة مايونيز

ملعقة سكر

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الحشو

فراخ بانية

للتبيلة

بصل مفروم

ملعقة صلصة

2 ملعقة زبادى

ملح

فلفل اسود

بهارات فراخ

للقلى

بيض

لبن

بقسماط

زيت غزير

للوجه

صلصة البيتزا

زيتون حلقات

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل اخضر رومى مقطع مكعبات صغيرة

جبن مبشور أنواع مختلفة ما بين الرومى والشيدر والمودزاريلا

رشة زعتر

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، فيتو

طريقة عمل البيتزا بالفراخ:-

نخلط الخميرة والسكر والماء معا ونتركهم جانبا

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع المكونات ثم نضيف الماء والخميرة تدريجيا مع العجن حتى تحصل على عجين متجانس غير ملتصق باليد.

ثم نترك العجينة يختمر فى مكان دافيء ونغطيه لمدة نصف ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.

وفى هذه الاثناء نحضر الفراخ، حيث نغسلها ونضيف لها مكونات التتبيلة، ثم نضعها فى البيض واللبن ونعفرها بالبقسماط ونقليها فى الزيت الغزير، حتى يحمر لونها، ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ، ثم نقطعها مكعبات.

ثم نحضر العجين ونقسمه 3 قطع، لكل قطعه صينية صغيرة الحجم.

ثم نفرد العجين بالصينية المدهونة بالزيت.

ثم نضيف لها صلصة البيتزا والخضروات المقطعة والفراخ البانية والجبن بأنواعها ورشة الزعتر.

ثم ندخل البيتزا الفرن الساخن، ونتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج العجين وتذوب الجبن.

ثم نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.

ويمكن عمل الفراخ بطريقة أخرى حيث نغسل الفراخ جيدا ونقطعها شرائح، ثم نشوحها مع البصل ونضيف لها التوابل حسب الرغبة ونتركها حتى تمام النضج ونضيفها البيتزا مع الخضروات.

كما يمكن عمل البيتزا بنفس هذه الطريقة ولكن بحشوات مختلفة مثل اللحم المفروم أو اللانشون أو البسطرمة أو الجمبري أو السي فود أو التونة أو الخضروات والحبن فقط، فالحشو دائما حسب الرغبة.