الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وإسكو كارا التوجولي

الحكم الدولي أحمد
الحكم الدولي أحمد الغندور، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد إدارة مباراة الإياب بالدور التمهيدي لدوري الأبطال الأفريقي ما بين الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا التوجولي، لطاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور.

ويعاون أحمد الغندور في إدارة المباراة كل من: أحمد حسام طه وسامي هلهل (حكمين مساعدين) 
ومحمود البنا (حكما رابعا) . 

وانتهت مباراة الذهاب في توجو بهدف نظيف لصالح الجيش الملكي المغربي، وتقام مباراة العوده يوم السبت المقبل 26 أغسطس على ملعب مراكش الدولي.

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عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

 

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

 

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا. 

 

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي 

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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