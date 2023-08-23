لعنة الميراث.. عامل ينهي حياة شقيقه في البحيرة بسبب التركة.. وسوداني يتخلص من أخيه في 6 أكتوبر بعد خلافات مالية

عندما يتملك الطمع من الإنسان يتحول إلى وحش كاسر لا توقفه قيم أو مبادئ، ولربما قتل أقرب الناس إليه ليستولي على ما تطمع نفسه، حتى وصل الأمر إلى أن يقتل الواحد منهم أخاه أو اختاه ولربما قتل أبيه وأمه.

وفي التقرير التالي تستعرض فيتو أبرز الجرائم التي كان ضحاياها أقارب الجناة وذوي رحمهم، ولتتأكد مقولة أن الدم أصبح “ميه”.

محافظة البحيرة كانت شاهدًا على جريمة راح ضحيتها عامل على أيدي شقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما على تقسيم الإرث لتنتهي بينهم الواقعة إلى ضحية ذهب إلى مثواه الأخيرة والآخر خلف القضبان ينتظر حكم القاضي عليه.

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قابيل وهابيل في البحيرة

تلقى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وتوفـي عقب وصوله".



وانتقل رجال الشركة إلى مكان البلاغ وسؤال شقيق المتوفـى، أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر لوجود خلافات قام على إثرها بالتعدي على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شاب في المنيب



تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في جسدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سوداني يقتل شقيقه لخلافات على الميراث

كما شهد الحي الثالث بمدينة 6 أكتوبر جريمة راح ضحيتها شاب سوداني على أيدي شقيقه وتمزيق جسده باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل الحي الثالث بـ 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين بالفحص قيام شاب بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهم على تقسيم الميراث وعثر على جثة مسجاة على الأرض بها آثار طعنات متفرقة بالجسد وتم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقى القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وقال شهود العيان على الواقعة، إن السبب وراء تلك الجريمة هي خلافات على الميراث، وأثناء جلسة للحساب مشادة كلامية نشبت بينهم وتطور الأمر بين إلى مشاجرة بالأيدي وعلى إثر ذلك سدد الجاني 3 طعنات للمجني عليه توفى على إثرها.

جريمة قتل الأشقاء في الغربية

كما أقدم شخص في العقد الرابع من العمر، مقيم بقرية كفر المحروق، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على قتل شقيقه الأكبر مستخدمًا عصًا خشبية مما أدى إلى نزيف شديد بالمخ.



تلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغًا يفيد بقيام شاب مقيم بقرية كفر المحروق بقتل شقيقه الأكبر مستخدمًا عصًا خشبية مما أدى إلى إصابته بجرح شديد في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص «محمود. ع. ش» ويبلغ من العمر 45 عامًا، على يد شقيقه الأصغر ويدعى «ابراهيم. ع. ش» مستخدمًا عصًا خشبية، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات بينهم.