مصير ألبوم إليسا الجديد، الأزمة تشتعل بين المطربة والشركة الموزعة.. و650 ألف دولار كلمة السر

تواجه النجمة إليسا العديد من الصعوبات خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد التي عادت به للجمهور بعد عامين من ألبومها الأخير "صاحبة رأي".

إليسا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة ألبومها

وما زالت النجمة اللبنانية إليسا حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد التي تسببت في إغلاق أغنيتها الجديدة "العقد" منذ أيام من على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

النجمة إليسا، فيتو

مصير ألبوم إليسا الجديد

وكشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى تفاصيل جديدة بشأن أزمة إليسا مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد التي تسببت في إغلاق أغنيتها الجديدة "العقد" من على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ أيام.

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إليسا، فيتو

وقالت "هنادي" في تصريح خاص لـ"فيتو":" قانونيا الأزمة لم تنتهي بين إليسا والشركة الموزعة لألبومها الجديد والمطربة وقعت عقدا مع هذه الشركة لتوزيع أغاني ألبومها الجديد وهم 13 أغنية.

وأضافت:" ولكن بعد خلافات إليسا مع زياد برجي بسبب أغنية "أنا وبس" قررت المطربة فسخ عقدها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد منذ 8 أشهر، ولكن هي قانونيا متقدرش تعمل كدا لأنها أصلا حصلت على 650 ألف دولار من الشركة الموزعة لتوزيع ألبومها الجديد، لذلك المطربة ليس لها القدرة على إنهاء الأزمة بين الطرفين التي وصلت إلى ساحات القضاء ومن المفترض أن تحكم المحكمة في الأمر خلال أول أسبوع من شهر سبتمبر القادم.

أزمة أغنيتها الجديدة

وتفاجأت الفنانة اللبنانية إليسا بإغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” عقب طرحها بساعات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكشفت إدارة “يوتيوب” سبب إغلاق أغنية إليسا الجديدة “العقد” وجاء ذلك بسبب أن الأغنية لها حقوق ملكية لصالح إحدى شركات التوزيع الموسيقي.

ومن جانبها، أعربت إليسا عن غضبها الشديد بعد إغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” من على موقع “يوتيوب” بعد طرحها بساعات.

وقالت إليسا من خلال “تويتر”:"عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ ١٢ أغسطس بس يبدو إن الشركة تمكنت من توقف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هذه القضية لن تمنعكم إنكم تسمعو الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها.

الفنانة إليسا، فيتو

وأشارت إليسا إلى أنها اكتشفت أن أهم قرار اتخذته هو ترك هذه الشركة، ورفض التعاون بينهما وطالبتهم بإيقاف ما يفعلونه.